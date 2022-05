Erste wiederholte Peace REC (P-REC)-Transaktion zur Erweiterung der Finanzierung des Solarprojekts in Goma

Der erste Kauf von Peace Renewable Energy Credits (P-REC) (https://3degreesinc.c

om/resources/first-peace-rec-p-rec-transition-drives-renewable-energy-in-africa/

) aus dem Jahr 2020 wird durch einen neuen Kauf von Credits aus Solarprojekten

in Goma, Demokratische Republik Kongo (DRK), durch Microsoft erweitert. Diese

Vertrag, der von Microsoft und dem Projektentwickler Nuru (https://nuru.cd/) mit

Unterstützung von Energy Peace Partners (http://www.energypeacepartners.com/)

(EPP) abgeschlossen wurde, macht Microsoft zum ersten wiederholte P-REC-Käufer

und ist außerdem der größte bisher getätigte P-REC-Deal. Die Transaktion wurde

erneut von 3Degrees begleitet, einem führenden Anbieter von Klimalösungen, der

bereits an allen bisherigen P-REC-Transaktionen mitgewirkt hat. Das Team

kündigte die Vereinbarung gemeinsam auf dem Forum Sustainable Energy for All an,

das diese Woche in Kigali, Ruanda, stattfand.