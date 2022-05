SWR / Amazon - Markt. Macht! Monopol? "Plusminus" im Ersten (FOTO)

Stuttgart (ots) - ARD- Wirtschaftsmagazin "Plusminus" am Mittwoch, 25 . Mai

2022, 21:45 Uhr, Das Erste / Moderation Alev Seker (SWR)



Amazon ist der Gewinner der Coronakrise. 2021 stieg der Marktanteil des

Unternehmens im deutschen Online-Handel laut einer Studie des

Marktforschungsinstituts IFH Köln auf 55 Prozent. Welche Folgen hat die

wachsende Marktmacht des Internet-Riesen? Das ARD-Wirtschaftsmagazin "Plusminus"

berichtet am Mittwoch, 25. Mai 2022, 21:45 Uhr im Ersten. Online in der ARD

Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/) , auf Youtube

(https://www.youtube.com/) und bei Plusminus

(https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/index.html) .



Doppelrolle als Plattform-Betreiber und Händler





Schon lange äußern Händler die Sorge, dass Amazon Daten missbrauche und sie zumeigenen Vorteil nutzen könnte. Nutzt Amazon seine Doppelrolle alsPlattform-Betreiber und Händler aus? Eine Preisanalyse im Auftrag von"Plusminus" zeigt: Bei mehreren Produkten wurde das Angebot von Amazon für dieKund:innen hervorgehoben, obwohl es günstigere Drittanbieter gab, die ebensoschnell liefern konnten. Auf Anfrage bestreitet Amazon die Bevorzugung seinerAngebote. Es würden für alle Anbieter:innen, auch für Angebote von Amazon,dieselben kundenrelevanten Kriterien gelten, neben Preis- undLiefergeschwindigkeit beispielsweise auch ein guter Kundenservice undZuverlässigkeit bei der Lieferung.EU-Kommission verabschiedet WettbewerbsregelnAuch die EU-Kommission prüft seit Jahren, ob der Online-Gigant Amazon andereHändler auf seiner Plattform benachteiligt. Sie hat zudem Ende März ein Gesetzverabschiedet, dass die Marktmacht des Online-Unternehmens regulieren soll. DochKartellrechtsexperten wie Thomas Höppner befürchten, es könnte zu lange dauern,bis die Konzerne die Konsequenzen tatsächlich spüren: "Irgendwann ist ein Punkterreicht, wo auch Gesetze zu spät kommen, weil die Unternehmen solche Strukturengeschaffen haben, dass man die schon als gegeben annimmt und einfach nicht mehrdaran rüttelt."Amazon dominiert Online-Handel in USAWelche Auswirkungen das haben kann, zeigt sich in den USA. Dort dominiert Amazonden Online-Handel inzwischen. Kunden und Händler kommen kaum noch an Amazonvorbei. Die Abhängigkeit bekommen Händler wie Mike Molson hart zu spüren. In denvergangenen Jahren hat Amazon die Dienstleistungsangebote immer wiederausgeweitet, die Gebühren dafür steigen. "Wir glauben, dass wir all dieseDienste nutzen müssen, damit wir die beste Chance haben, um so viele Produktewie möglich bei Amazon verkaufen zu können."US-Verbraucher:innen zahlen online höhere PreiseDie Gebühren von Amazon wirken sich auf die Preise aus - nicht nur auf demAmazon-Marketplace, sondern auch auf anderen Plattformen. Die Analystin StacyMitchell beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Amazon. Sie warnt:"US-Verbraucher zahlen online höhere Preise, weil Amazon den Markt dominiert."Was droht in Europa? "Plusminus" hat Händler:innen besucht, die immer mehrZweifel am fairen Wettbewerb im Internet haben.Der Beitrag ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek sowie unterplusminus.de zu sehen.Außerdem auf youtube.com.Fotos unter ARD-foto.deInformationen, kostenfreies Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/plusminus-amazon .Um Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder derARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153004&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113847503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qZJmgXy6qhLNmTejLgtQCU5CQRj8WW8U8RxHg44K%2BrI%3D&reserved=0)ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153003&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113857459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wd93EttXic9OWIdRrdzRVh8DIkFHgoKdeFhZ%2BNmwMdA%3D&reserved=0)Kontakt Redaktion "Plusminus": 0711 929 11359, plusminus@SWR.dePressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/75892/5230681OTS: SWR - Das Erste