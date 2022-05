Seite 2 ► Seite 1 von 3

Freiburg (ots) -- Standort gilt als hochmodernes, digitales Zukunftswerk- Bis zu 200 neue Arbeitsplätze werden geschaffenMit einem Festakt eröffnet der Pfizer-Produktionsstandort in Freiburg seine neue"HighCon"-Fabrik. Das Werk steht für die effiziente, zuverlässige Herstellungund Verpackung innovativer Medikamente für den weltweiten Markt - darunter aucheine neu zugelassene Therapieoption gegen Covid-19. Mit einemInvestitionsvolumen von knapp 300 Millionen Euro hat Pfizer das bestehende Werkin den letzten drei Jahren zu einer der weltweit modernsten Produktionsstättender pharmazeutischen Industrie nach Industrie 4.0-Maßstäben ausgebaut. DerNeubau ist ein Bekenntnis von Pfizer zur Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit desFreiburger Standorts sowie zu innovativen Arzneimitteln Made in Germany .Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin und die ParlamentarischeStaatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz würdigenPfizers Engagement als wegweisend für das Entwicklungspotenzial des Industrie-und Pharmastandortes Deutschland."Mit der hochmodernen automatischen HighCon-Fabrikanlage erweitern wir dasPfizer Zukunftswerk zu einer ressourceneffizienten Produktionsstätte, dieHochtechnologie mit modernstem Energiemanagement verbindet", erklärt Dr. AxelGlatz, Werksleiter in Freiburg. Die HighCon-Anlage ermöglicht einen hochautomatisierten und gleichzeitig nachhaltigen Produktionsprozess vom Pulver biszur Tablette: "Alle Maschinen und Abläufe sind intelligent mithilfe vonInformations- und Kommunikationstechnologien vernetzt, wodurch das FreiburgerPfizer Werk flexibler, schneller und ressourcenschonender produzieren kann."Kapazität der Arzneimittelproduktion mehr als verdoppeltAuf 13.500 m2 - ungefähr die Fläche von zwei Fußballfeldern - können künftig biszu 7 Milliarden feste Tabletten und Kapseln zusätzlich hergestellt werden.Dadurch erhöht der Freiburger Standort seine Gesamtkapazität auf jährlich bis zu12 Milliarden Tabletten und Kapseln - eine Steigerung von 140 Prozent. Damitgehört das Werk zu den leistungsfähigsten Produktionsstätten im globalenPfizer-Netzwerk.Verkürzte ProduktionszeitenPfizer verkürzt mit der HighCon-Anlage die Entwicklungs- und Produktionszeitenhochpotenter Arzneimittel, um Patient:innen in 150 Ländern weltweit nochschneller mit lebenswichtigen Medikamenten u. a. zur Behandlung von Krebs,Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Covid-19 versorgen zu können. Das dürfte auchfür die Zukunft eine wichtige Rolle spielen: "Pfizer hat die Intention, dassogenannte "Lightspeed"-Verfahren, das die systematischen Schritte zur