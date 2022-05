Osnabrück (ots) - Mit dem Jahreswechsel wurden in Deutschland rund 40Unternehmen gegründet, die sich dem Handel von Emissionszertifikaten widmen.Eines davon ist die mint future GmbH aus Osnabrück, die auf ihrer WebsiteWirkaufendeinethg.de (https://www.wirkaufendeinethg.de/) Besitzer*innen vonElektrofahrzeugen ermöglicht, ihre THG-Prämie in Anspruch zu nehmen - und dasGeld teilweise oder komplett in Klimaschutz-Projekte zu investieren. ImGegensatz zu vielen anderen THG-Quoten-Händlern, entstammt das Start-up keinemRohöl- oder Energie-Konzern, sondern besteht aus dem Automotive-ExpertenMaximilian Stein und den Informatikern Max Leimkühler und Mark Warneke, die dieTönnjes International Group als Investor gewinnen konnten. Gemeinsam mit demWeltmarktführer für Fahrzeugidentifikation verfolgen sie die Mission, den Handelmit CO2-Zertifikaten so transparent und nachhaltig wie möglich zu gestalten.Denn Quote ist nicht gleich Quote.Wer ein reines Elektrofahrzeug besitzt, kann seit dem 1. Januar 2022 jährlichrund 400 Euro Vergütung für eingesparte CO2-Emissionen erhalten. Grund dafür istdie Treibhausgasminderungsquote, kurz THG. Sie verpflichtet Mineralölunternehmendazu, ihren CO2-Ausstoß jedes Jahr zu reduzieren. Schaffen sie das nicht, könnensie die Verschmutzungsrechte anderer einkaufen. Das Problem: Die Konzerneverringern nur rechnerisch ihren CO2-Ausstoß. "Wir raten Fahrer*innen vonElektrofahrzeugen trotzdem, ihre Prämie in Anspruch zu nehmen", sagt MaximilianStein, Geschäftsführer von mint future. "Bei Verzicht fällt die THG-Quote an denStaat zurück und landet per Versteigerung bei den Mineralölkonzernen." AufWirkaufendeinethg.de können die Verbraucher*innen und Unternehmen einen Teiloder den gesamten Betrag direkt in die Aufforstung von Waldgebieten oder denAusbau der lokalen Lade-Infrastruktur investieren. Und tragen damit wirklich zumKlimaschutz bei.Um die THG-Quote geltend zu machen, genügt ein Foto des Fahrzeugscheins.Berechtigt sind Privatpersonen und Unternehmen, die E-Autos, E-Roller,E-Nutzfahrzeuge oder E-Busse halten, sowie Betreiber*innen von eingetragenen,öffentlichen Ladestationen. Plugin-Hybride sind ausgeschlossen. Für den Verkaufder THG-Quote setzt die mint future GmbH in ihrer WebApp auf KünstlicheIntelligenz (KI) und verwendet ihre eigene Software zur Automatisierung derProzesse.Pressekontakt:Vanessa SalbertE-Mail: mailto:vanessa.salbert@feinschreiber.comTel.: 0421 79465870FEINSCHREIBER®Meyer Salbert Waalkes GbRAuf der Kuhlen 128203 BremenWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163293/5231008OTS: mint future GmbH