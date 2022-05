JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68,90

Kursziel alt: 68,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68,90 Euro belassen. Der europäische Medizinsektor sei einem "perfekten Sturm" aus steigenden Anleiherenditen und Kosten bei gleichzeitigen Lieferkettenproblemen ausgesetzt und habe seit Jahresbeginn deutlich stärker als der Markt verloren, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer rechne er bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres mit einer weiter anziehenden Umsatzdynamik, während die operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) etwas dahinter zurückbleiben sollte. Die Sorgen über das kapitalintensive Geschäftsmodell und die Bilanz dürften anhalten./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / 00:20 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.