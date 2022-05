CANEI und Telekom gestalten gemeinsam den digitalen Wandel im Mittelstand (VIDEO)

Dortmund (ots) - CANEI und Telekom: Gemeinsam den digitalen Wandel in

Unternehmen gestalten



- Partnerschaft von CANEI und Deutsche Telekom: Bedeutender Schritt für eine

kostenoptimierte und digitale Unternehmenssteuerung

- Kostenloser Online-Check-Up für Unternehmen, für ein klares Bild über die

eigene finanzielle Situation

- Kostenlos für die Geschäftskunden der Telekom mit passenden Angeboten und

Produkthighlights aus Business-Portfolio



DIE CANEI AG und die Deutsche Telekom unterzeichnen Partnerschaftsverträge: Von

nun an profitieren Geschäftskunden der Deutschen Telekom von CANEI.quick und

einem breit aufgestellten Partner-Netzwerk, um ihr Business digital

zukunftsfähig aufzustellen.





"Unser Antrieb ist, Unternehmer in die Lage zu versetzen, die Kontrolle überihre unternehmerische Zukunft zu haben. Jeden Tag besser werden. Heute schongute Entscheidungen für morgen treffen. Diese Begleitung und Unterstützung nunauch den Telekom-Kunden zuteilwerden zu lassen, ist ein wichtiger Schritt füreinen krisenfesten und zukunftsfähigen Mittelstand", erklärt Marcus Linnepe, CEOder CANEI AG.Peter Arbitter, bei der Telekom verantwortlich für das Business-Portfolio, fügthinzu: "Wir erweitern mit dem Online-Check-Up von CANEI unser digitalesService-Portfolio für den Mittelstand. Die Geschäftsführung erhält eineÜbersicht über die wirtschaftlichen Kennzahlen ihres Unternehmens. Gleichzeitigoffenbart die Analyse, wo Potentiale für die Digitalisierung liegen. Bei derkonkreten Umsetzung können wir dann gezielt unterstützen."Schneller Überblick über die Finanzen und aussagekräftige HandlungsempfehlungenDurch die eingegangene Partnerschaft soll der Mittelstand in Deutschlandgestärkt und ausgebaut werden. Zukünftig können die Geschäftskunden der Telekomdie Leistungen von CANEI.quick kostenlos in Anspruch nehmen. Sie sehen soinnerhalb weniger Sekunden nach Upload ihrer Summen- und Saldenlisten (BWA) einegenaue Aufstellung ihres Vermögens, ihrer Kredite und ihrer grundsätzlichenBonität. Sie erkennen sofort, wie sie im Branchenvergleich stehen, könnenPotenziale erkennen und erhalten aussagekräftige Handlungsempfehlungen durch diejahrelange Expertise der CANEI AG.Doch die Unternehmenskunden profitieren noch weiter, wie Marcus Linnepeausführt: "Im Zeitalter der Digitalisierung geht es uns darum, dem Unternehmernicht nur einen umfassenden Überblick über seinen aktuellen wirtschaftlichenStand zu geben, sondern vielmehr auch Prozesse, wie Finanzierung(Unternehmenskredite, Factoring, Leasing), digital blitzschnell zu beantragenund umzusetzen." Zugleich wird die Telekom als Partner für die Digitalisierung