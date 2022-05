Daimler Truck bekommt US-Auftrag für bis zu 800 E-Lkw

Sysco wolle einen größeren Teil seiner Lkw-Flotte mit alternativen Kraftstoffen betreiben, berichtete Daimler Truck. Der Hersteller hatte unlängst angekündigt, das Modell eCascadia in Serie zu bauen. Der E-Lkw basiert auf dem Cascadia, dem nach Unternehmensangaben meistverkauften Lkw für Langstrecken in Nordamerika.

Die ersten E-Lkw der zu Daimler Truck gehörenden US-Marke Freightliner werden voraussichtlich noch in diesem Jahr an den Kunden gehen. Die Lieferung solle bis 2026 abgeschlossen werden. Finanzielle Einzelheiten des Deals wurden nicht mitgeteilt.

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Lastwagenhersteller Daimler Truck hat in den USA einen Einzelauftrag für bis zu 800 E-Lkw erhalten. Dazu wurde mit dem Lebensmittellieferanten Sysco eine Absichtserklärung unterzeichnet, wie das Unternehmen am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte.

