Mit der zweiten Staffel ihrer Corona Studios Originalserie „Free Range Humans" ermutigt die globale Biermarke Corona Menschen dazu, dem Ruf der Natur zu folgen

In den vergangenen 200 Jahren ist der Anteil der städtischen Bevölkerungen weltweit von 2 Prozent auf 50 Prozent* gestiegen (Population Reference Bureau, 2004). Die eklatantesten Beispiele für diesen Urbanisierungstrend sind die Megastädte, in denen mehr als 10 Millionen Menschen leben, von denen wiederum mehr als 90 Prozent ihres Lebens in geschlossenen Räumen verbringen, was zu einer weitgehenden Abkopplung von der Natur führt. Die Pandemie hat dieses Problem noch verschärft.

„Die Menschen sehnen sich nach einer Verbindung zur Natur, fühlen sich jedoch durch ihre tägliche Routine und ihr Leben in der Stadt eingeschränkt", so Felipe Ambra, Global Corona Vice President. „Free Range Humans erzählt zuversichtliche Geschichten von Menschen, die wieder Anschluss an die Natur gefunden haben. Um das Konzept greifbar zu machen, werden außerdem temporäre Oasen für Stadtbewohner eingerichtet, in denen diese erleben können, wie sich schon wenige Minuten in der Natur positiv auf das körperliche und geistige Wohlbefinden auswirken können."

Corona Studios, ein dynamischer globaler Content-Anbieter, der Corona exklusiv außerhalb der USA betreibt und vermarktet, rief Free Range Humans im Jahr 2019 ins Leben. Wie die Marke Corona steht auch die Serie im Zeichen der Natur und des Strandlebens. Die erste Staffel wurde weltweit mehr als 100 Millionen Mal aufgerufen.

Die sechs neuen Episoden der zweiten Staffel portraitieren Menschen aus aller Welt, die sich aus den Zwängen des Alltags befreit haben, um der Natur näher zu kommen und sich für die Dinge zu engagieren, die ihnen am Herzen liegen.

„Die erste Staffel basiert auf der Erkenntnis, dass Menschen 90 Prozent ihres Lebens in Innenräumen verbringen.** Aber nur wenige von uns folgen dem Impuls, den Bürojob an den Nagel zu hängen und in der freien Natur nach Sinn zu suchen", sagt Nick Sonderup von Coronas Kreativagentur Pereira O'Dell. „Die zweite Staffel erzählt die Geschichten von sechs Menschen, die beschlossen haben, sich der Natur zuzuwenden, um einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen."