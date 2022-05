dynaCERT stattet mehrere Tagebaubetriebe mit seiner Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen aus

TORONTO, ONTARIO--(26. Mai 2022) dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Verkauf von sieben (7) seiner mit der HydraGEN-Technologie ausgestatteten Gerätetypen (die Modelle HG1R, 4C und 6C) bekannt zu geben. Die Geräte sollen in Peru, Argentinien und Brasilien zum Einsatz kommen.

dynaCERTs Händler H2Tek ist darauf spezialisiert, Bergbaufirmen auf der ganzen Welt mit der von dynaCERT entwickelten und patentierten HydraGEN-Technologie auszustatten. Zusammen mit seinen Partnern hat H2 Tek dynaCERT darüber informiert, dass die vom Unternehmen entwickelten HydraGEN-Gerätetypen 4C und 6C bei einer Reihe von erstklassigen Tagebaubetrieben auf dem amerikanischen Kontinent, deren Inhaber und Betreiber zu den größten internationalen Bergbaukonzernen der Welt zählen, sehr begehrt sind.

Neben anderen H2 Tek-Installationen werden diese innovativen Technologien in den Tagebaubetrieben in verschiedene Maschinen eingebaut, unter anderem in Zugmaschinen der Marke Caterpillar 793 & 777 und in einen großen 4,5 MW-Dieselgenerator mit einem CAT280-16-Motor.

Weltweit haben Bergbauunternehmen erkannt, dass der Einsatz jederzeit verfügbarer Technologien zur Minimierung ihres CO2-Fußabdrucks eine unmittelbare Notwendigkeit darstellt. Und deshalb begrüßen sie auch die patentierte 4C- und 6C-HydraGEN-Technologie von dynaCERT, die besonders für den Bergbau sowie die Bau- und die Öl-& Gasbranche geeignet ist.

In den Jahren 2021 und 2022 wurde dynaCERTs 4C- und 6C-HydraGEN-Technologie überarbeitet, um den strengen Anforderungen der schwierigen Rahmenbedingungen im Tagebau gerecht zu werden. Diese Bergwerke sind in der Regel weltweit in entlegenen Gebieten in großen Höhen angesiedelt, wo raue Witterungsbedingungen vorherrschen.

David Van Klaveren, der bei H2 Tek als Vice President of Global Sales verantwortlich zeichnet, meint dazu: „Unsere nationalen und multinationalen Kunden schätzen die vielversprechende HydraGEN-Technologie von dynaCERT und hoffen, mit deren erfolgreicher Implementierung Fortschritte bei der Erfüllung ihrer ESG-Richtlinien erzielen zu können.“

Jim Payne, President & CEO von dynaCERT, erklärt: „Ich bin sehr zufrieden, die von uns entwickelte HydraGEN-Technologie nun auch bei internationalen Bergbauunternehmen installieren zu können, wo der Betrieb unter besonders schwierigen Rahmenbedingungen erfolgen muss. Unsere proprietäre und patentierte HydraGEN-Technologie wurde entwickelt, um den Kraftstoffverbrauch von Verbrennungsmotoren zu senken und die CO2- und NOx-Emissionen zu reduzieren, was für die Bereitstellung einer globalen Lösung zur Verringerung der Umweltverschmutzung so wichtig ist. Fortschrittliche Bergbaufirmen sind hier die Wegbereiter und führen einen ehrenvollen Kampf gegen die Luftverschmutzung. dynaCERT gratuliert H2 Tek, seinen internationalen Partnern und allen international tätigen Freunden im Bergbau, die viele unserer in den Lieferketten befindlichen Produkte erstmals einsetzen, um letztendlich den täglichen Anforderungen zu entsprechen.“