LumiraDx HbA1c Test erhält CE-Kennzeichnung und adressiert mit seinem Point-of-Care-Diagnostiksystem der nächsten Generation den weltweit wachsenden Bedarf an Diabetes-Screening und -Monitoring

Schneller mikrofluidischer Immunfluoreszenztest unterstützt Überwachung von Diabetespatienten sowie Screening und Identifizierung von Patienten mit möglichem Risiko für die Entwicklung von Diabetes

Der automatisierte, quantitative Test kann mit Kapillarblut aus der Fingerbeere auf der LumiraDx Platform durchgeführt werden und ist für die patientennahe, digital angebundene Testung mit Ergebnissen in weniger als sieben Minuten konzipiert

Weltweit steigende Zahlen der Diabetes-Patienten zeigen wachsenden Bedarf an breiterem Zugang mit einfacheren, besser vernetzten Lösungen für die HbA1c-Testung in patientennahen Settings wie Arztpraxen und Apotheken

Erhältlich auf derselben POC-Diagnostik-Plattform wie die hochsensitiven SARS-CoV-2-Antigen-, Influenza A/B-, SARS-CoV-2-Ag-Pool-, SARS-CoV-2 Ag Ultra-, SARS-CoV-2-Antikörper-, INR-, D-Dimer- und CRP-Tests von LumiraDx*

LONDON, 26. Mai 2022 /PRNewswire/ -- LumiraDx Limited (Nasdaq: LMDX), ein Unternehmen der nächsten Generation in der Point-of-Care-(POC)-Diagnostik, hat heute die CE-Kennzeichnung seines HbA1c-Tests bekanntgegeben. Der Test wird auf der LumiraDx Platform eingesetzt und liefert Ergebnisse in weniger als sieben Minuten nach dem Probenauftrag. Der Test dient dem Monitoring von Diabetespatienten und unterstützt das Screening und die Identifizierung von Patienten mit möglichem Risiko für die Entwicklung von Diabetes direkt am Point-of-Care.

Die Aufnahme des HbA1c-Tests in das LumiraDx-Testportfolio ermöglicht die Konsolidierung verschiedener Systeme auf ein einziges POC-System der nächsten Generation mit einem einfachen Arbeitsablauf. Der LumiraDx HbA1c Test hat einen Messbereich von 20 - 130 mmol/mol HbA1c (4,0 - 14,0% HbA1c). In einer externen, multizentrischen klinischen Studie erreichte der Test eine Präzision von ≤2,50% für Kapillarblutproben und venöse Vollblutproben (angegeben als mittlerer prozentualer VK von gepaarten Replikaten). Der LumiraDx HbA1c Test wurde entwickelt, um den wachsenden klinischen Bedarf an zugänglichen und zuverlässigen HbA1c-Tests in der Gesundheitsversorgung zu decken.