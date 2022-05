JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giacomo Romeo

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Pence belassen. Für die Großen der europäischen Branche würde eine Sondersteuer auf hohe Gewinne in Großbritannien deren Ergebnisse im niedrigen einstelligen Prozentbereich belasten, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Shell und die spanische Repsol wäre die Belastung allerdings vernachlässigenswert./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 13:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 13:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.