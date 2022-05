Gelingt es dem Philadelphia Gold/Silver Index, einen Boden auszubilden? Ein entsprechender Versuch ist derzeit zumindest zu beobachten. Im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung konnte sich der Index bereits stabilisieren…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 19.05. hieß es unter anderem „[…] Bereits zuvor musste er den Verlust wichtiger Unterstützungen (unter anderem sind hier die Kursbereiche um 166 Punkte, 160 Punkte und 150 Punkte zu benennen) verkraften, doch die Talfahrt ging nahezu ungebremst weiter. Weder die zuletzt thematisierte Unterstützung bei 133 Punkten sowie die 200-Tage-Linie vermochten es, dem Treiben Einhalt zu gebieten. Und so rückte zuletzt die eminent wichtige Unterstützung um 120 Punkte in den Fokus des Handelsgeschehens. Der obere Chart zeigt deren Relevanz deutlich. Ein Bruch dieser Zone würde dem Index weiteres Abwärtspotential eröffnen. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Bewegung auf 108 Punkte / 100 Punkte nicht auszuschließen. Der Index ist derzeit allerdings stark überverkauft, d.h., dass mit Gegenbewegung jederzeit zu rechnen ist. Diese könnten ob der zurückliegenden massiven Kursverluste durchaus auch kräftiger ausfallen. Aus charttechnischer Sicht erlangen Vorstöße auf der Oberseite aber erst Relevanz, sollten sie den Philadelphia Gold/Silver Index über die 144+ Punkte führen.“

In der Folgezeit blieb es zunächst außerordentlich spannend, stand doch die eminent wichtige Unterstützung bei 120 Punkten im Feuer. Das Handelsgeschehen verlagerte sich mit der Zeit jedoch immer weiter in Richtung 130 Punkte und damit in Richtung des Widerstands bei 133 Punkten.

Die Zone um 133 Punkte könnte nun für die kommenden Tage richtungsweisenden Charakter haben. Gelingt es dem Philadelphia Gold/Silver Index, die 133 Punkte zu knacken, wäre das ein erster Etappenerfolg in puncto Bodenbildung. Sollte das Unterfangen gelingen, würde sich weiteres Aufwärtspotential eröffnen. In diesem Fall könnten die Widerstände bei 140 Punkten oder aber 144 Punkten in den Fokus rücken. Auf der Unterseite hat der Bereich von 120 Punkten nun eine hohe Relevanz.