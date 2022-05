- Höchstes Investitionsvolumen der Historie getätigt

- Aktive Investitionsstrategie wird weiter verfolgt



Auch das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 war bei der Coreo AG von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in Form eines erschwerten Zugangs zu Objekten geprägt. Nichtsdestotrotz war die Gesellschaft in der Lage, mit drei Akquisitionen, die Wachstumsstrategie fortzusetzen. Im Rahmen von zwei Asset-Deals wurden zwei Gewerbeportfolios im Wert von rund 12 Mio. EUR erworben. Darüber hinaus wurde der Erwerb eines großen Wohn- und Gewerbeportfolios, bei dem im laufenden Geschäftsjahr 2022 der Nutzen- und Lastenwechsel erfolgen soll, bekannt gegeben. Wir gehen hier von einem Gesamtkaufpreis von etwas über 50 Mio. EUR aus, womit dies der größte Erwerb der Unternehmensgeschichte wäre.



Mit der Fortsetzung des Wachstumskurses sowie durch Mietsteigerungen beim bestehenden Portfolio haben sich die Mieterlöse der Coreo AG auf 4,35 Mio. EUR (VJ: 3,52 Mio. EUR) erhöht. Innerhalb von vier Geschäftsjahren hat die Coreo AG das Niveau der Mieterlöse dabei mehr als verdoppelt. Parallel dazu stiegen mit dem planmäßigen Verkauf von Objekten aus dem Mannheimer Portfolio, dem NRW-Portfolio sowie Teile des Hydra-Portfolios die Veräußerungserlöse auf 10,32 Mio. EUR (VJ: 6,09 Mio. EUR) stark an. Das Veräußerungsergebnis lag dabei mit 1,37 Mio. EUR (VJ: 0,49 Mio. EUR) erneut im positiven Bereich. Schließlich hat das Objektmanagement und Investitionen in Bestandsobjekten zu einem Bewertungsergebnis in Höhe von 1,85 Mio. EUR (VJ: 0,85 Mio. EUR) geführt.



Der deutliche Gesamterlösanstieg auf 16,53 Mio. EUR (VJ: 10,45 Mio. EUR) findet sich in einer EBIT-Steigerung auf 2,84 Mio. EUR (VJ: -0,69 Mio. EUR) wieder. Auf Ebene des Nachsteuerergebnisses wurde mit -0,89 Mio. EUR (VJ: -2,44 Mio. EUR) erneut die Gewinnschwelle verfehlt. Auf der einen Seite ist der Finanzaufwand, aufgrund der höheren FK-Inanspruchnahme, auf 2,97 Mio. EUR (VJ: 2,32 Mio. EUR) gestiegen, auf der anderen Seite sind die Steueraufwendungen auf 0,91 Mio. EUR (VJ: Steuerertrag in Höhe von 0,38 Mio. EUR) deutlich angestiegen.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 2,15 Euro