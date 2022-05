Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen setzten am Freitag ihre Kurserholung schwungvoll fort. Schnäppchenjäger nutzten die reduzierten Kurse für weiter für Zukäufe. Das in der vergangenen Woche veröffentliche Protokoll der letzten Fed-Sitzung nährte zudem die Hoffnung, dass die US-Notenbank trotz der hohen Inflation ihren geldpolitischen Kurs nicht weiter verschärfen wird. Der Dow Jones schloss am Freitag 1,76 % fester bei 33.212 Punkten und erreichte mit 6,24 % das höchste Wochenplus seit November 2020. Der S&P 500 beendete den Handel mit einem Plus von 2,47 % bei 4.158 Punkten und der Nasdaq 100 legte sogar um 3,30 % Prozent auf 12.681 Punkte zu. Heute bleiben die US-Börsen wegen des Feiertags Memorial Day schlossen. Die Stimmung an den asiatischen Märkten hat sich wegen der Lockerung der Corona-Beschränkungen in China weiter aufgehellt. Ab Mittwoch dieser Woche soll der Lockdown in der Wirtschaftsmetropole Shanghai weitgehend aufgehoben werden. An den deutschen Börsen stehen heute die vorläufigen Inflationsdaten für Mai im Fokus, die am Vormittag vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht werden. Analysten rechnen hier mit einem Anstieg auf 7,6 % (April: 7,4 %). Der Dax eröffnete den Handel heute Morgen mit einem Plus von 0,76 % bei 14.572 Punkten und setzt damit die Kurserholung der Vortage fort. Unsere weiteren Meldungen: