Im Hier und Jetzt mit Sicherheit gehebelt

Nach den ersten sehr schwachen fünf Monaten am Markt haben sich bei vielen Anlegenden die Gemütszustände von Gier in Angst verwandelt. Dabei handelt es sich im Grunde genommen bei beiden um ausgesprochen destruktive menschliche Eigenschaften, die in der klassischen Altersvorsorge oder der Vermögensverwaltung nichts zu suchen haben.

Allerdings stellt sich derzeit für jeden am Kapitalmarkt Investierenden die Frage nach probaten Handlungen, die zu erbaulichen Renditen führen. Die Research-Berichte der Großbanken bescheinigen uns einen Bärenmarkt, der rein statistisch rund 450 Tage andauert, und in dem wir nicht genau wissen, wo wir eigentlich stehen. Bei 14.500 Punkten im Dax liegen wir ziemlich genau in der Mitte zwischen „best- und worst case“. Immerhin kommen wir von knapp 16.300 Punkten im Hoch. Chefvolkswirte prognostizieren im schlimmsten Fall aber auch durchaus ein Tief bei 12.500 Punkten. Insofern ist ungewiss, wie es mittelfristig weitergeht und wie nachhaltig etwaige Erholungsphasen sein können. Die Märkte haben ein extrem schwer kalkulierbares Eigenleben entwickelt.