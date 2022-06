Märkte, die jetzt laufen: TUI, MAS Gold, NEL

Inflation, Konjunktur-Einbruch…doch stopp! Ganz so schlimm steht es um die Märkte nicht! In den USA verliert die Teuerung an Dynamik. Zugleich bleiben Konsumenten in Kauflaune und auch die Löhne halten zumindest halbwegs mit den Energiepreisen Schritt. Die Marktkenner der Deutschen Bank leiten daraus sogar ein wieder positiveres Umfeld für Wachstumsaktien ab. Grund genug, drei Titel genauer unter die Lupe zu nehmen.Lesen sie den Artikel hier weiter

Inflation, Konjunktur-Einbruch…doch stopp! Ganz so schlimm steht es um die Märkte nicht! In den USA verliert die Teuerung an Dynamik. Zugleich bleiben Konsumenten in Kauflaune und auch die Löhne halten zumindest halbwegs mit den Energiepreisen …

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer