FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz knapper und teurer Baumaterialien, Fachkräftemangel und Konjunkturrisiken erwarten Experten für die kommenden Jahre ein moderates Wachstum im Hochbau. Maßgeblicher Treiber seien neben dem Wohnraummangel vor allem energetische Sanierungen für den Klimaschutz, heißt es in einer Studie der Strategieberatung EY-Parthenon, die am Freitag vorgestellt wurde.

"Der seit 2009 laufende Bauboom steht nicht vor dem Ende, aber trübt sich ein", sagte Björn Reineke, Partner bei EY-Parthenon. "Auch für die Folgejahre sind wir positiv gestimmt." So treibe der enorme Bedarf an energetischen Sanierungen von Gebäuden mit Dämmungen, Solardächern und Wärmepumpen die Branche langfristig an. "Das Handwerk ist damit auf Jahre ausgelastet."