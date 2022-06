Lynas etabliert sich damit in den USA und kann unter anderem HRE-Produkte herstellen. Aktuell verarbeitet das Unternehmen Seltene Erden in der LAMP-Anlage (Lynas Advance Materials Plant) in Malaysia.

Im Gegenzug erhält die US-Industrie Zugriff auf inländisch produzierte schwere Seltene Erden, zu denen man aktuell keinen Zugang hat. Sie sind allerdings von entscheiden Bedeutung für Zukunftsbranchen wie Erneuerbare Energien, Elektromobilität und Elektronik. Vor allem letztere ist dann oft auch wichtig für den Einsatz im Rüstungssektor.

Wie die Australier mitteilten, konnte man sich nach Abschluss der Phase 1 der zuerst 2020 gemeldeten Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium nun auf ein Abkommen zu einer HRE-Anlage im kommerziellen Maßstab einigen. Lynas plant, die HRE-Anlage am gleichen Standort zu errichten wie die Anlage zur Abscheidung der leichten Seltenen Erden, die vom US DoD Title III, Defense Production Act Office gesponsert und zur Hälfte finanziert wird

Man geht davon aus, dass die Anlage in einem Industriegebiet an der Golfküste des US-Bundesstaates Texas errichtet wird und im Fiskaljahr 2025 in Betrieb gehen kann. Gefüttert werden soll die Anlage mit einem Seltene Erden-Karbonatgemisch aus der Mt Weld-Mine von Lynas in Western Australia. Auch zukünftige Drittanbieter sollen die Chance erhalten, passendes Material zu liefern.

