Die charttechnische Situation zahlreicher Cannabis-Werte ist von Schwäche geprägt. Auch Tilray reiht sich hier ein. Ein Ende der Talfahrt ist noch nicht auszumachen, vielmehr sind die Risiken auf der Unterseite noch längst nicht gebannt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Tilray hieß es am 28.04. unter anderem „[…] Wie so oft im Cannabis-Sektor ist auch bei Tilray ein dominierender Abwärtstrend zu finden. Der Aktie gelang es in der jüngeren Vergangenheit nicht, diesen signifikant zu brechen und sich so aus dem Würgegriff der Korrektur zu befreien. Der letzte – zunächst durchaus vielversprechend angelaufene - Versuch scheiterte im entscheidenden Moment. Zwar gelang es der Tilray-Aktie damals, den wichtigen Widerstand von 7,5 US-Dollar zu überwinden, doch nachhaltig war das Ganze nicht. Der Aktie ging rasch die Puste aus. Sie tauchte erneut unter die 7,5 US-Dollar ab und nimmt nun Kurs auf die markante Unterstützung von 5,0 US-Dollar.[…]“.