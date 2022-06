Trajan erwirbt führendes Unternehmen für Chromatographie-Verbrauchsmaterialien und -Werkzeuge und baut kritische Masse im Gaschromatographie-Portfolio auf

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Highlights- Trajan übernimmt Chromatography Research Supplies, Inc. (CRS ), einen weltweitführenden Hersteller von hochwertigen analytischen Verbrauchsmaterialien- Damit verfügt Trajan über verbesserte und erweiterte Produktionskapazitäten,um sein wachsendes Gaschromatographiegeschäft zu bedienen. Stärkt dasProduktportfolio von Trajan insbesondere im kritischen Bereich desGaschromatographie-Einlasses und der Probenzuführung- Erweiterung der globalen Infrastruktur durch den Erwerb vonProduktionsimmobilien in den USA- Nach drei erfolgreichen Übernahmen und einer strategischen Investition seitder Notierung an der ASX im Juni 2021- Die Übernahme bringt für das GJ22 einen prognostizierten Umsatz von 14,1Millionen US-Dollar (20,1 Millionen AUD[1]) und ein EBITDA von 4,2 MillionenUS-Dollar (6,0 Millionen AUD[1])[2] sowie geschätzte jährliche Synergien von ~1,3 Millionen AUD[7]- Übernahmepreis von 43,3 Mio. US$ (61,9 Mio. AUD[1]) impliziert ~9,5x FY22FEBITDA (vor Synergien)[3]- Erwartete Steigerung des Gewinns je Aktie im GJ23F um >31%1,[4],[5],[6] (ohnedie Auswirkungen von Synergien) oder >42% (einschließlich 100% derPro-forma-Auswirkungen der identifizierten Unternehmenseinsparungen undProduktliniensynergien[7])- Die Akquisition wird über eine vollständig gezeichnete institutionellePlatzierung in Höhe von 29,7 Millionen AUD ( Placement ), eineFremdfinanzierung der Akquisition in Höhe von 20,0 Millionen AUD durch eineFazilität mit HSBC und 13,4 Millionen AUD aus vorhandenen Barmittelnfinanziert- Das Webinar für Investoren findet am Freitag,den 17. Juni 2022, um 10:30 Uhr(AEST) statt. Registrieren Sie sich hier Link(https://trajanscimed.zoom.us/webinar/register/WN_LU__yLLkSiua9j19M-_xaQ) .Das globale Unternehmen für analytische Wissenschaft und Geräte Trajan GroupHoldings Limited (ASX: TRJ) (Trajan oder das Unternehmen ) hat heute dieUnterzeichnung eines verbindlichen Aktienkaufvertrags und einesImmobilienkaufvertrags zum Erwerb von 100% von Chromatography Research Supplies,Inc. (CRS ), einem weltweit führenden Hersteller von hochwertigen analytischenVerbrauchsmaterialien mit Sitz in Kentucky, USA, bekannt gegeben.CRS ist seit über 25 Jahren tätig und ein führender Hersteller vonelektronischen und manuellen Crimpwerkzeugen, Gasfiltern, Aderendhülsen undSepten für Einspritzöffnungen. Die Produkte des Unternehmens werden weltweit inAnalyselabors und verschiedenen anderen Branchen eingesetzt und sind für ihreQualität, ihre Benutzerfreundlichkeit und ihr hohes Maß an Unterstützung