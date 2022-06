InsurTech hepster und Fahrradtracking-Anbieter BikeFinder starten internationale Kooperation / Fahrrad-Tracker und Versicherungsschutz gegen Diebstahl in einem Deckung bis zu 13.000 Euro

Rostock (ots) - Das Versicherungs-Startup hepster geht in Deutschland und

Österreich im Juni eine Kooperation mit "BikeFinder" aus Norwegen ein. Das

skandinavische Unternehmen hat sich aus verschiedenen Versicherungsanbietern

exklusiv für hepster entschieden und startet so den Markteintritt in beiden

Ländern: In Deutschland unter dem Namen FahrradFinden und in Österreich als

BikeFinder.



Mit der Kooperation unterstreicht hepster seinen Status als State of the

Art-Anbieter von Embedded Insurance-Lösungen. Vor allem die marktführende

Position im digitalen Bike- und E-Bike-Segment war ausschlaggebend für die

Zusammenarbeit mit dem aufstrebenden StartUp aus Skandinavien.