Analyst: Cosmin Filker, Felix Haugg



- Wachstumstreiber 'Digitalisierung' im Fokus

- Neue Dienstleistungen gehen mit hohem Umsatz- und Ergebnispotenzial einher



Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Vectron Systems AG, wie im Vorfeld erwartet, eine deutliche Umsatzsteigerung erreicht. Der neue historische Umsatz-Rekordwert in Höhe von 38,23 Mio. EUR (VJ: 25,00 Mio. EUR) ist dabei größtenteils auf den so genannten Fiskalisierungseffekt zurückzuführen. Da jeder Geschäftsbetreiber bis zum 31.03.2021 eine TSE-konforme Kasse betreiben musste, hat die Vectron von einer außerordentlich hohen Nachfrage profitiert. Selbst der pandemiebedingte Lockdown, der noch das erste Quartal 2021 stark beeinträchtigt hatte, wurde damit überkompensiert.

Parallel zum Fiskalisierungseffekt hat auch die erstmalige Vollkonsolidierung der bonVito GmbH zu einer Steigerung der Umsätze geführt. Der anorganische Umsatzbeitrag belief sich in diesem Zusammenhang auf 2,97 Mio. EUR. Aber auch der deutliche Ausbau des Digitalgeschäftes, welches aktuell den Schwerpunkt der Vectron-Wachstumsstrategie darstellt, hatte zu einem sichtbaren Umsatzsprung geführt. Mit einem Anstieg der Anzahl der Digitalverträge auf 17.000 (VJ: 10.000) legten die Umsätze mit digitalen Services auf 6,33 Mio. EUR (VJ: 1,38 Mio. EUR) deutlich zu.

Der starke Umsatzanstieg hatte das EBITDA auf 4,71 Mio. EUR (VJ: -1,67 Mio. EUR) und damit wieder erstmals seit dem Geschäftsjahr 2017 oberhalb der Gewinnschwelle angehoben. Dies hat sich bis zum Jahresüberschuss fortgesetzt, der mit 2,44 Mio. EUR (VJ: -2,31 Mio.EUR) den höchsten Wert der Unternehmenshistorie darstellt.



Aufgrund des weitestgehenden Auslaufens des Fiskalisierungseffektes sollte das laufende Geschäftsjahr 2022 von einer rückläufigen Geschäftsentwicklung geprägt sein. Gemäß aktualisierter Unternehmensplanung wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 27 bis 30 Mio. EUR und einem EBITDA in Höhe von -0,8 Mio. EUR bis 0,8 Mio. EUR gerechnet. Gegenüber der im Geschäftsbericht veröffentlichten Guidance wurde in einer aktuellen Ad-hoc-Mitteilung eine Reduktion der Prognosen vorgenommen. Die Kassenhändler hätten in den ersten Monaten 2022 zuvor aufgebaute Überbestände abgebaut, was bei der Vectron zu einem niedrigeren Kassenabsatz geführt hatte.



