Voyager Digital informiert den Markt über aktuelle Entwicklungen

New York, 22. Juni 2022 - Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FWB: UCD2) gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Voyager Digital Holdings, Inc. („VDH“) eine definitive Vereinbarung mit Alameda Ventures Ltd. („Alameda“) im Zusammenhang mit der zuvor gemeldeten Kreditfazilität unterzeichnet hat, die Voyager dabei unterstützen soll, den Liquiditätsbedarf seiner Kunden in diesem dynamischen Zeitraum zu decken.