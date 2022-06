Der Sommer ist da! Die erste Hitzewelle des Jahres hatte am vorigen Wochenende weite Teile Deutschlands und Südwesteuropas fest im Griff. Am Sonntag Nachmittag (19.06.) registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bei Messungen an mehreren Wetterstationen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg Werte von 38 Grad. In Cottbus wurde mit 39,2 Grad sogar ein neuer deutschlandweiter Temperaturrekord für die zweite Junihälfte gemessen.

Seit Jahren ist zu beobachten, dass extreme Wetterphänomene wie Hitzewellen zunehmen und in ihrer Intensität stärker werden. Des einen Leid, des anderen Freud. Denn es gibt etliche börsennotierte Unternehmen, deren Geschäft vor allem dann gut läuft, wenn die Außentemperaturen in ungeahnte Höhen schnellen. Das können etwa Klimaanlagen-Spezialisten oder Kühltechniker sein. Auch Wasser-Aktien spielen auf dem Gebiet eine große Rolle. FUCHS-Kapital wirft einen Blick auf „Sommer- und Hitze-Gewinner“ und stellen Ihnen unsere aktuellen Favoriten einmal näher vor.

FUCHS-Kapital analysierte jüngst folgende "Hitzegewinner-Aktien":

