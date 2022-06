Anlässlich des 60. Geburtstags von Gautam Adani spendet die Familie Adani Rs 60.000 Cr für wohltätige Zwecke

Ahmedabad, Indien (ots/PRNewswire) - Die Spende wird in den Bereichen

Gesundheitsfürsorge, Bildung und Kompetenzentwicklung eingesetzt



Anlässlich des hundertsten Geburtstages von Gautam Adanis Vater Shri Shantilal

Adani und Gautam Adanis eigenem 60. Geburtstag hat die Adani-Familie eine Spende

von Rs 60.000 crore für eine Reihe von sozialen Zwecken zugesagt. Dieser Fonds

wird von der Adani-Stiftung verwaltet.



Um das Potenzial des demografischen Vorteils Indiens zu nutzen, muss der

Schwerpunkt immer stärker auf die Bereiche Gesundheitsversorgung, Bildung und

Qualifizierung gelegt werden. Die Defizite in jedem dieser Bereiche sind

Hindernisse auf dem Weg zu einem "selbständigen Indien". Die Adani Foundation

hat reiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Gemeinden gesammelt, die sich

auf integrierte Entwicklungsmaßnahmen in all diesen Bereichen konzentrieren. Die

Bewältigung dieser Herausforderungen kann die Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit

der künftigen Arbeitskräfte erheblich verbessern.