The Cradle Vollvermietung im nachhaltigen Leuchtturmprojekt

Düsseldorf (ots) - Das nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip konzipierte

Pionierprojekt The Cradle ist vollvermietet - und dies bereits ein Jahr vor

seiner Fertigstellung. Das auf strategische Kommunikation und

Reputationsmanagement spezialisierte Beratungsunternehmen FGS Global mietet über

2.600 Quadratmeter Bürofläche des nachhaltigen Bürogebäudes im Düsseldorfer

MedienHafen an. Die weltweit tätige Unternehmensberatung wird die Räumlichkeiten

in der Speditionstraße 2 auf den oberen Etagen, die neben den Büroflächen auch

über eine großzügige Dachterrasse mit Blick auf das Hafenbecken verfügen, kurz

nach Fertigstellung des Projekts Mitte 2023 beziehen.



"Wir freuen uns, mit FGS Global nicht nur ein sehr renommiertes und weltweit

erfolgreiches Unternehmen für unser Projekt gewonnen zu haben, sondern auch

einen Mieter, der sich zu 100 Prozent mit dem Konzept und der Idee von The

Cradle identifiziert", sagt Carsten Boell, Geschäftsführer der INTERBODEN

Innovative Gewerbewelten. "Die frühzeitige Vollvermietung von The Cradle, ein

Jahr vor Fertigstellung, beweist uns, dass die Zukunft in solch nachhaltigen

Immobilienkonzepten liegt", resümiert Andreas Willms, kaufmännischer

Projektleiter von The Cradle.