Nasuni erwirbt Storage Made Easy, um das Angebot im Bereich Datenmanagement und Remote Work zu erweitern

Boston (ots/PRNewswire) - Die zweite Übernahme des führenden Anbieters vonDatendiensten innerhalb von 60 Tagen nach signifikanter Investitionhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3577412-1&h=3411295320&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3577412-1%26h%3D674322066%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3577412-1%2526h%253D1428885016%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nasuni.com%25252F%2526a%253DNasuni%26a%3DNasuni&a=Nasuni Corporation, ein führender Anbietervon File Data Services, gab heute die Übernahme von Storage Made Easy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3577412-1&h=1346044226&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3577412-1%26h%3D549620034%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3577412-1%2526h%253D2519692568%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Feu.storagemadeeasy.com%25252F%2526a%253DStorage%252BMade%252BEasy%26a%3DStorage%2BMade%2BEasy&a=Storage+Made+Easy) bekannt, einem führenden Unternehmen für File Data Management, dasLösungen für Remote Work und Compliance für die Speicherung von Dateien in derCloud anbietet. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekanntgegeben. Die Übernahme von SME ist die zweite Transaktion von Nasuni innerhalbder letzten zwei Monate nach einer Investition von 60 Millionen US-Dollar zuBeginn des Jahres.Eine der größten Herausforderungen der Datenspeicherung heutzutage bestehtdarin, Nutzern den Zugriff auf Dateien zu ermöglichen, egal wo sie sichbefinden. Bei vielen Unternehmen die mittlerweile und insbesondere seit derPandemie, eine verteilte Belegschaft unterstützen, ist der Zugriff aufDateidaten auch vom Homeoffice oder Zweigstellen sowie von Außenstellenerforderlich, die möglicherweise nur über eine begrenzte Internet-Bandbreiteverfügen. Herkömmliche Network Attached Storage (NAS) Systeme sind für denDateizugriff von überall her ungeeignet und speichern Dateidaten in Silos, waseine Suche und Analyse unmöglich macht."Die Bereitstellung eines sicheren, hochleistungsfähigen Zugriffs auf Dateidatenvon jedem beliebigen Standort, bei gleichzeitiger Einhaltung strengergesetzlicher Vorschriften, ist eine Herausforderung für jede IT-Organisation",so Paul Flanagan, CEO von Nasuni. "Indem wir die Nasuni-Plattform durch dieÜbernahme von SME um Funktionen für Remote Work und Compliance erweitern, gebenwir Unternehmen noch mehr Gründe, ihre Dateidateninfrastrukturen zu