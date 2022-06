Am Dienstag hat Nike seine Konzernergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, das am 31. Mai zu Ende ging. Der Umsatz für das vierte Quartal beträgt 12,2 Milliarden US-Dollar – mit dem Vorjahr verglichen, ein Rückgang von einem Prozent. Nike teilte am Montag nach US-Börsenschluss mit, dass in den drei Monaten bis Ende Mai der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreswert um rund fünf Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar gesunken ist.

Grund dafür: Die Verkäufe in China brachen um fast 20 Prozent ein. Wegen Corona-Ausbrüchen kam es unter anderem zu Unterbrechungen der Produktion durch Werksschließungen. Zudem machen Nike Lieferkettenprobleme zu schaffen, die den internationalen Handel einschränken. Der Lagerbestand stieg stark an und viele Waren hingen fest. In Nordamerika sank der Umsatz um fünf Prozent.