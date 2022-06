Viele Funktionen, ein Preis Foxit launcht PDF Editor V12 und PDF Editor Pro+ / Dokumente mit neuer Komplettlösung günstig erstellen, bearbeiten, ausfüllen und elektronisch signieren

Berlin / Fremont, Kalifornien, USA (ots) - Foxit (https://www.foxit.com/de/) ,

ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und

-Dienstleistungen, gab heute den Launch von Foxit PDF Editor Version 12 bekannt.

Zusammen mit der Einführung stellt Foxit außerdem PDF Editor Pro + vor, Foxits

bisher umfassendstes Lösungsangebot an PDF-Bearbeitungs-Tools.



PDF Editor Pro + ist eine Kombination aus PDF Editor und eSign-Lösung, mit der

Benutzer Dokumente an einem Ort zu einem erschwinglichen Preis erstellen,

bearbeiten, ausfüllen und elektronisch unterschreiben können. Es ist eine

Komplettlösung, die aus PDF Editor Pro (Windows) oder PDF Editor (Mac), PDF

Editor for Cloud, PDF Editor for Mobile und Foxit eSign (Unterstützung von

Cloud- wie auch Mobile-App-Plattformen) besteht. Das umfassende Angebot

ermöglicht Usern, ihre PDF-Dokumente überall und auf jeder Plattform zu

erstellen, bearbeiten und unterzeichnen - einschließlich Desktop, Mobilgeräten

oder Cloud.