BEQUANT führt branchenweit erste DeFi-Plattform für institutionelle Kunden ein

Die Kunden werden in der Lage sein, zwischen zentralen und dezentralen Börsen zu wechseln, wodurch der Arbitragehandel effizienter wird. Die DeFi-Marktplätze werden vollständig in die maßgeschneiderte Plattform von BEQUANT integriert, so dass keine zusätzliche Software erforderlich ist, und zur Sicherung der Vermögenswerte werden Multi-Signatur-Sicherheitsprotokolle verwendet.

Uniswap ist das erste DeFi-Protokoll, das über das DeFi-Angebot von BEQUANT zugänglich ist. Weitere dezentrale Börsen (DEXs) sollen in naher Zukunft integriert werden. BEQUANT verfolgt einen verwahrungsunabhängigen Ansatz, und mit Fireblocks als Verwahrungstechnologie können die Kunden ihr Vermögen außerhalb der Börse verwahren.

BEQUANT ist ein Ökosystem von Dienstleistungen für institutionelle Kunden und eine echte One-Stop-Lösung in der Welt der digitalen Vermögenswerte. Den mehr als 150 institutionellen Kunden wird ein direkter Marktzugang zu mehreren Handelsplätzen sowie eine vereinfachte KYC- und Compliance-Überprüfung angeboten.

Uniswap ist ein automatisiertes Liquiditätsprotokoll, das auf einer konstanten Produktformel basiert und in einem System von nicht aktualisierbaren Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain implementiert ist. BEQUANT-Kunden werden über Uniswap Zugang zu Auftragsbüchern haben, und in naher Zukunft werden weitere hinzukommen.

George Zarya, Gründer und CEO von BEQUANT, kommentierte: „DeFi bietet einige der interessantesten Handelsmöglichkeiten in diesem Bereich. Die Überbrückung der Lücke zwischen CeFi und DeFi innerhalb unseres Ökosystems wird für den Markt bahnbrechend sein."

„Unsere Portfolio-Margining-Services kombinieren alle zentralen und dezentralen Handelsplätze. Wir haben erkannt, dass sich die Institutionen in diese Richtung bewegen, und sind bestrebt, bei neuen Fortschritten auf den Märkten für den Handel mit digitalen Vermögenswerten an vorderster Front mitzuwirken."

Informationen zu BEQUANT

BEQUANT ist der Ort, an dem traditionelles Investieren auf Kryptowährungen trifft - eine Lösung aus einer Hand für professionelle Anleger und Institutionen im Bereich digitaler Vermögenswerte.

Die Produktpalette von BEQUANT umfasst Prime Brokerage, Custody und Fondsadministration, ergänzt durch eine institutionelle Handelsplattform, die Anlegern niedrige Latenzzeiten, Liquidität und direkten Marktzugang bietet.

Das BEQUANT-Team setzt sich aus Experten aus den Bereichen institutionelle, private und digitale Finanzdienstleistungen zusammen, die über Erfahrung in den Bereichen Banken, Derivate, elektronischer Handel und Prime Brokerage verfügen.

bequant.pro/defi

