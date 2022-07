Bitcoin – Kampf um 20.000 Dollar

Die steigende Inflation und Insolvenz einiger DeFi-Projekte ließen den Bitcoin am Wochenende kurzzeitig unter 18.000 und Ethereum unter 900 US-Dollar absacken. Der darauffolgende Sprung zurück über die 20.000- und 1.000-Dollar-Marke ließ das Vertrauen in den Markt stärken, wobei in der vergangenen Woche wahrscheinlich mehr als 13.000 Wallets “den Dip” gekauft haben. Wir stellen die Analyse von 21Shares vor. Unter den Krypto-Brokern ist eToro weiterhin unser Favorit. Der Sieger in unserem Vergleichstest bietet eine große Anzahl an Coins an.