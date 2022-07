27.06.2021 -

Als Russland im Sommer 2021 begann, seine Erdgaslieferungen in die EU zu reduzieren, reagierten die Gaspreise mit einem massiven Anstieg um mehr als 300% binnen weniger Monate. Besonders unerfreulich war das für die Privathaushalte der Eurozone, die sich mit heftigen Preissteigerungen durch ihre Versorgungsunternehmen konfrontiert sahen.

Ein grosser Teil der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland konnte jedoch durch eine Ausweitung der Liefermengen aus anderen Ländern aufgefangen bzw. überkompensiert werden. So war es möglich, die Gasspeicher in der EU sogar schneller zu befüllen als in den Vorjahren. Gas ist mithin zwar deutlich teurer geworden, von einer Gasknappheit konnte jedoch keine Rede sein. Vor diesem Hintergrund schien 2022 eine solide, wenn auch wegen des Kaufkraftentzugs weniger dynamisch Konjunkturerholung in der Eurozone wahrscheinlich; auch dank der von den Konsumenten in den Pandemie-Jahren aufgebauten Überersparnisse sowie der Unterstützung durch die Fiskalpolitik.