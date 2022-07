Florian Sondershausen Mit kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt investieren (FOTO)

Koblenz (ots) - Florian Sondershausen ist der Geschäftsführer der Sondershausen

Media GmbH und Experte im Bereich Kryptowährungen. Er hat es sich zur Aufgabe

gemacht, Interessierte, die am Krypto-Markt investieren möchten, bei einer

möglichst risikoarmen Investition zu unterstützen und sich so einen lukrativen

Nebenverdienst zu sichern. Wie er dabei vorgeht und auf was es zu achten gilt,

erfahren Sie im Folgenden.



Die Preise steigen, doch die Löhne bleiben gleich. Durch die Inflation können

sich viele Menschen weniger leisten. Der Jahresurlaub ist bei manchen schon

lange nicht mehr drin, nun muss auch bei Hobbys und Unterhaltung der Gürtel

enger geschnallt werden. Aufgeschlossene suchen nach Wegen, sich abseits des

Vollzeitjobs finanziell abzusichern. Durch eine Investition in Kryptowährungen

wollen sie sich nachhaltig finanzielle Freiheit verschaffen und nicht länger vom

Markt abhängig sein. Doch mangelndes Know-how lässt manch angehenden Investor

scheitern oder vor dem ersten Schritt zurückschrecken. Florian Sondershausen,

Geschäftsführer der Sondershausen Media GmbH, ist Experte für Kryptowährungen

und kann Abhilfe schaffen.