War da was mit Inflation, Zinsen und Rezession? Diese drei Aktien trotzen allem!

Smart Investor Titelstory: Value Investments – Dicke Fische für Geduldige Wenn es um das Thema Value geht, scheiden sich die Geister. Während der Urvater dieser Analysemethode, Benjamin Graham, noch auf einfache, aber strenge Kriterien setzte, ist das heutige Spektrum der Value-Interpretationen sehr breit. Autoren aus unterschiedlichen Branchen und Ländern beschreiben, welche Investments aus deren Sicht Value darstellen. Das Schwerpunktthema beginnt mit einer einführenden Darstellung inklusive dreier Empfehlungen . Mit Value im Tech-Bereich, Value aus China und der Kombination von Value mit Momentum setzt Smart Investor weitere Akzente.

"Die Reichen" – Sündenböcke und Melkkühe der Politik



"Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld …?" Die Begehrlichkeiten von Seiten der Politik reißen nicht ab. Bei kontinuierlich steigender Staatsquote wird immer mehr Geld zur Finanzierung des ausufernden Staatsapparats und seiner "alternativlosen" Großaufgaben benötigt. Da kommen "die Reichen" automatisch ins Visier. Verbal wurde die Jagd auf die Superreichen bereits eröffnet, treffen wird es am Ende aber wohl einmal mehr den Mittelstand.

Edelmetalle



Die Stagflation wird den Rahmen für die Edelmetallmärkte im restlichen Jahr 2022 setzen – so zumindest die Meinung des vielbeachteten "In Gold We Trust Report". Anders als in den 1970er Jahren, stehen den Notenbanken aber kaum Gegenmaßnahmen zur Verfügung. Zu hoch ist die weltweite Gesamtverschuldung, als dass mit drastischen Zinserhöhungen gegengesteuert werden könnte. Der Smart Investor nennt weitere Details und gibt konkrete Anlageempfehlungen. Dazu gibt es ein kurzes Resümee zur Deutschen Goldmesse, die zum zweiten Mal als Live-Event in Frankfurt stattfand.

Großherzogtum mit vielen Gesichtern



Wenn es in Europa so etwas wie einen Melting Pot gibt, dann ist es Luxemburg. Fast die Hälfte der dort lebenden Menschen aus rund 170 Nationalitäten ist anderenorts geboren. Das erleichtert insbesondere Zuzugswilligen den Start. Aber die hohe Lebensqualität hat ihren Preis, denn billig ist das Leben in Luxemburg nicht.

"Keine Rückkaufneigung"



Gerade in der aktuellen Börsensituation konnten regelbasierte und trendfolgende Handelssysteme ihre Stärken ausspielen. Wo diskretionäre Anleger noch mit Verlusten haderten, räumten die nach dem ARTS-Handelssystem gemanagten Fonds ihre Positionen zwischenzeitlich vollständig. Smart Investor sprach mit Leo Willert, CEO und Head of Trading der ARTS Asset Management GmbH.

Das und noch viel mehr im neuen Smart Investor 7/2022.

Text: Ralph Malisch, Smart Investor, und Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion