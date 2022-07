INTER Konzern steigert Jahresüberschuss - Kapitalanlagen führen zu sehr gutem Ergebnis in der Kranken - Erneute Steigerung der Solvenzquote in der Lebensversicherung - Beitragswachstum in Komposit

Mannheim (ots) - Der INTER Konzern mit Sitz in Mannheim blickt auf ein

zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2021 zurück. Das Konzernergebnis konnte -

getragen durch ein sehr gutes Ergebnis in der Sparte Kranken - um 14,6 Prozent

gesteigert werden. Maßgeblich beeinflusst wurde das sehr positive Finanzergebnis

der INTER Krankenversicherung AG durch eine deutliche Steigerung bei den

Kapitalanlageerträgen. Die INTER Lebensversicherung AG verbesserte ihre sehr

gute Eigenmittelbasis weiter, während die INTER Allgemeine Versicherung AG

erneut ein spürbares Beitragsplus verzeichnete.



Insgesamt konnte die INTER im Jahr 2021 ein über Plan liegendes Konzernergebniserzielen. Der Jahresüberschuss belief sich auf 27,4 Mio. Euro (VJ: 23,9 Mio.Euro). Die gebuchten Bruttobeiträge des INTER Konzerns stiegen im Jahr 2021 um1,4 Prozent auf 933,4 Mio. Euro. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf rund 10,9 Mrd.Euro (plus 4,2 Prozent) und das Eigenkapital konnte um 5,2 Prozent auf 554,1Mio. Euro gesteigert werden.Der Anteil des Bereichs Versicherungen am Jahresüberschuss erhöhte sich von 18,8Mio. Euro im Vorjahr auf 26,8 Mio. Euro. Die Bausparkasse Mainz AG (BKM)verzeichnete ein deutliches Plus beim Bausparen und eine stabile Entwicklung beiden Finanzierungen, während der Anteil des Bausparbereichs am Jahresüberschussvon 5,0 Mio. Euro im Vorjahr auf 0,6 Mio. Euro deutlich zurückging. Hintergrundsind Sondereffekte, die zu einem einmaligen Steuermehraufwand geführt haben. Diepolnischen Gesellschaften der INTER lagen 2021 erneut im Plan.Das Kapitalanlageergebnis stieg in 2021 deutlich um 36,6 Prozent auf 348,1 Mio.Euro. Das Geschäftsjahr stand bei den Kapitalanlagen im Zeichen der Ausweitungdes Portfolioaufbaus für "Alternative Anlagen". Unter "Alternativen Anlagen"werden neben direkt gehaltenen Immobilien international agierende Fondszusammengefasst, die in Immobilien, Infrastrukturanlagen, nicht notierteUnternehmensbeteiligungen (Private Equity) und nicht notierteUnternehmensdarlehen (Private Debt) investieren. Der Anteil der "AlternativenAnlagen" stieg planmäßig auch 2021 weiter an, von 21,4 Prozent auf 24,9 Prozent.Die Anzahl der angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns imInnen- und Außendienst betrug im Geschäftsjahr 2021 durchschnittlich 1.688Personen (VJ: 1.669 Personen). Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin der Direktion in Mannheim lag zum Stichtag bei 1.013 Personen (VJ: 1.014).INTER KonzernGebuchte Bruttobeiträge: 933,4 Mio. Euro (+ 1,4 Prozent)Bilanzsumme: 10.907,1 Mio. Euro (+ 4,2 Prozent)Kapitalanlageergebnis (Netto): 348,1 Mio. Euro (+ 36,6 Prozent)