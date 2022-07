Sinnvoll wäre an dieser Stelle allerdings eine gesetzlich geregelte Aussetzung solcher Maßnahmen. Nur so können gerade einkommensschwächere Haushalte besser geschützt werden. Verbraucherschützerinnen und -schützer setzen sich derzeit verstärkt für solche Regelungen ein.

Insbesondere dann, wenn Sie in Zahlungsrückstände geraten könnten, sollten Sie sich frühzeitig an Ihren Anbieter wenden. So lassen sich bereits Ratenzahlungen oder andere Sonderregelungen vereinbaren, um eine Lösung zu finden.

Sollten die Versorger ihre Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher erhöhen, so müssen sie diese darüber informieren. So schreibt es das Gesetz vor. Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher dürfen diese nach aktueller Gesetzeslage dann auch unverzüglich kündigen, wenn sie dies beabsichtigen.

Mit der Aktivierung der zweiten von drei Eskalationsstufen im Notfallplan Gas müsse man nun also vorsorgen, so der Minister. Zuvor war bereits Ende März die Frühwarnstufe ausgerufen worden.

„Wir haben in Deutschland eine Störung der Gas-Versorgung“, so die Begründung des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne). Aktuell sei der Markt zwar noch in der Lage, die Nachfrage nach Gas zu stemmen. Wie die Situation allerdings im Herbst oder Winter aussehen könnte, bliebe ungewiss.

