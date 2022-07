Barclays Analyst Brian Johnson erwartet, dass Tesla eine Abschreibung in Höhe von rund 460 Millionen US-Dollar aufgrund seines Bitcoin-Investments ausweisen muss. Tesla wird am Mittwoch nach Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal 2022 bekanntgeben.

Tesla ist so stark wie kaum ein anderes börsennotiertes Unternehmen in den Bitcoin investiert: Zuletzt hatte der E-Autobauer rund 42.902 Bitcoins in seiner Bilanz stehen. Nur der US-Softwarekonzern MicroStrategy hat mit 130.179 ein höheres Bitcoin-Exposure.

Am Krypto-Markt hatte es zuletzt einen heftigen Crash gegeben: Der Marktwert der weltweit mehr als 20.000 Kryptowährungen ist seit dem Hoch im November 2021 von rund drei Billionen US-Dollar auf weniger als 900 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Der Bitcoin ist im selben Zeitraum von rund 69.000 US-Dollar auf zeitweise rund 17.700 US-Dollar eingebrochen.

Dennoch erwartet Johnson, dass die Gewinne von Tesla leicht über den Erwartungen liegen werden. Barclays erhöhte auch das Kursziel für Tesla von 370 auf 380 US-Dollar, beließ jedoch die Einstufung auf "Underweight". Das leicht erhöhte Kursziel entspricht aber immer noch einem Abwärtspotenzial von mehr als 47 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs an der Nasdaq.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion.

