EuGH-Urteil eindeutig: Thermofenster unzulässig

Ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hat den Dieselskandal einen großen Schritt vorangebracht: Das sogenannte Thermofenster wurde nun ein für alle Mal für unzulässig erklärt.

Die illegale Software sorgte dafür, dass die Abgasreinigung nur innerhalb eines bestimmten Temperaturfensters eingeschaltet wurde. Mit dieser Manipulation haben die Autohersteller gegen geltendes Recht verstoßen, wird nun mit dem Urteil ganz deutlich.

Doch was heißt das jetzt für die Betroffenen? Das Ausmaß dieser Entscheidung ist groß: In Millionen Dieselfahrzeugen kam das Thermofenster zum Einsatz. Den Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzern steht damit nun klar ein Schadenersatzanspruch zu. Doch auch andere weitreichende Konsequenzen könnten für die Betroffenen mit dem Urteil einhergehen.

Kommt die Stilllegung für die betroffenen Fahrzeuge?

Das Thermofenster ist in beinahe jedem Dieselfahrzeug verbaut. Einige Betroffene wissen vermutlich nicht einmal von ihrer aktuellen Situation. Diese bringt aber nicht nur den Vorteil des Schadenersatzanspruchs mit sich, sondern den Betroffenen könnte gleichzeitig die Stilllegung ihrer Fahrzeuge drohen. Das würde bedeuten, dass die Weiterverwendung des eigenen Autos unzulässig wäre.

Worum ging es beim Thermofenster nochmal?

Die unzulässige Abschalteinrichtung des Thermofensters hat dafür gesorgt, dass die Abgasreinigung eines Fahrzeuges nur bei bestimmten Außentemperaturen funktioniert hat – wodurch bei deutschen Durchschnittstemperaturen nur in einem Teil des Jahres die Abgasreinigung funktionieren würde.

Zehn Monate lang hat es nun gedauert, bis das Urteil am 14. Juli verkündet wurde. Der EuGH folgt damit den Schlussanträgen des Generalanwaltes Rantos, der bereits zuvor zu dem Urteil kam, dass die Abschalteinrichtung unzulässig war.

"Nun müssen die Autohersteller zur Verantwortung gezogen werden", betont auch der Verbraucherrechtsanwalt Markus Mingers von der Kanzlei Mingers (mingers.law). Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

Wann droht die Stilllegung?

Durch die illegale Abschalteinrichtung in Form des Thermofensters entsprechen die betroffenen Fahrzeuge nicht den gesetzlichen Anforderungen. Überprüft wird dies vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), das auch amtliche Rückrufe ausrufen kann.

Betroffene Fahrzeuge mussten in der Vergangenheit also in die Werkstatt gebracht werden und haben dort ein Software-Update aufgespielt bekommen.

Wer aber diesem Aufruf nicht nachgekommen ist, muss nun um die Stilllegung des eigenen Fahrzeuges fürchten. Denn Autos, die die illegale Abschalteinrichtung enthalten, dürfen nicht mehr gefahren werden.

Wie genau das KBA mit dem EuGH-Urteil umgehen wird, bleibt aber noch abzuwarten. Trotzdem steht unzweifelhaft im Raum, dass Millionen Diesel-Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzern die Stilllegung ihres Fahrzeuges drohen könnte.

