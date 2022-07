CDC-Beratungsausschuss empfiehlt einstimmig Novavax Covid-19-Impfstoff, adjuvantiert, als primäre Impfserie für Personen ab 18 Jahren

Die Empfehlung folgt der FDA-Notfallzulassung für den Novavax Covid-19-Impfstoff, adjuvantiert , als Primärserie mit zwei Dosen.

, Die FDA hat festgestellt, dass die erste Impfstoffcharge alle Freigabespezifikationen erfüllt hat und für die Verwendung im Rahmen der Notfallzulassung zugelassen ist.

Novavax rechnet damit, die Dosen in den kommenden Tagen an das von der US-Regierung benannte Verteilungszentrum zu senden.

Der Impfstoff von Novavax ist der erste von der FDA zugelassene und von der ACIP empfohlene proteinbasierte Covid-19-Impfstoff in den USA .

GAITHERSBURG, Md., 21. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) einstimmig beschlossen hat, die Verwendung des Novavax Covid-19-Impfstoffs, adjuvantiert, als Primärserie mit zwei Dosen bei Personen ab 18 Jahren zu empfehlen.