Steuerprobleme Können Bestatter auch zu Hause "Schwarz tragen"?

Bad Wildungen (ots) - Der Bundesfinanzhof, das oberste deutsche Steuergericht,

befasste sich kürzlich mit der Absetzbarkeit von Kosten für schwarze Anzüge,

Blusen und Pullover als Betriebsausgaben von Bestattern und Trauerrednern (BFH,

Urteil vom 16. März 2022, Az.: VIII R 33/18). In den vergangenen rund 60 Jahren

konnte diese Berufsgruppe Kosten für schwarze Kleidung stets problemlos als

betriebliche Aufwendungen für typische Berufskleidung von den Einnahmen absetzen

und so Steuern sparen. Seit 2015 stellen sich aber Finanzämter und

Finanzgerichte quer und verweigerten den Steuerabzug. Schwarze Kleidung könne

man auch privat tragen und Kosten für bürgerliche Privatkleidung seien eben

keine Betriebsausgabe und daher nicht absetzbar, so deren Begründung.



Prof. Dr. Torsten F. Barthel, LL.M. hat das BFH-Urteil für das Deutsche Institut

für Bestattungskultur bewertet. Die Entscheidung stellt laut dem Fachanwalt für

Verwaltungsrecht einen Rückschritt dar. Der Bundesfinanzhof hatte in den

vergangenen Jahren die These von der strikten Trennung privater und

betrieblicher Ausgaben weitgehend aufgegeben und eine Aufspaltung in einen nicht

absetzbaren privaten sowie einen absetzbaren betrieblichen Anteil bestimmter

Ausgaben zugelassen, etwa bei Reisekosten für gemischte Dienst- und Privatreisen

oder bei Kraftfahrzeugkosten. Eine Aufspaltung beziehungsweise Quotelung wäre

laut Barthel auch bei Ausgaben für branchentypische schwarze Kleidung ein

sinnvoller Weg gewesen. Stattdessen geht der BFH davon aus, dass schwarze

Kleidung von Bestattern und Trauerrednern auch im Bereich des Privatlebens

angezogen werden könne und damit als private Aufwendung gelte.