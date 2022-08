GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer wird angesichts des wirtschaftlichen Umfelds und der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bei den Wachstumsaussichten etwas vorsichtiger. Das aktuelle makroökonomische Umfeld habe dazu geführt, "dass Entscheidungsträger vorsichtiger werden und Investitionen teilweise verschieben", sagte Vorstandschef Oliver Steil am Mittwoch in Göppingen. So geht der Anbieter von Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware nun nur noch vom unteren Ende der Prognose für die in Rechnung gestellten Umsätze dieses Jahr aus. Die im MDax notierte Aktie verlor am Mittwoch nach Handelsbeginn deutlich.

Das Papier, das in der Hochphase der Corona-Pandemie vor zwei Jahren von einem Boom nach Software für das Home-Office profitierte, fiel am Mittwochvormittag um 7,4 Prozent auf 9,55 Euro. Das Hoch hatte der Kurs im Juli 2020 bei 54,86 Euro markiert, war aber über das Jahr 2021 unter anderem wegen enttäuschter Erwartungen deutlich abgeschmiert.