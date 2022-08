Ein wahrlich schwarzer Tag für den einst so in den Himmel gelobten Smartphone-Broker: Wie Robinhood-CEO Vlad Tenev am gestrigen Dienstag auf dem Firmenblog bekannt gab, wird das Fintech seinen Personalbestand um knapp ein Viertel reduzieren. Das betreffe vor allem die Bereiche Operations, Marketing und Programmanagement. Bereits im April hatte Tenev einen neunprozentigen Stellenabbau an- und laut US-Medien daraufhin 780 Mitarbeiter gekündigt.

Massenentlassung



"Das ging nicht weit genug", schreibt Tenev jetzt in dem Blogbeitrag. Insgesamt sollen in den zwei Kündigungswellen 1.000 Jobs wegfallen. Wer seinen Job behalte und wer nicht, werde noch via E-Mail darüber informiert. Als Grund für das neue Köpferollen gab der 35-Jährige die "Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds mit einer Inflation auf einem 40-Jahres-Hoch, begleitet von einem breiten Absturz des Kryptomarktes" an.



Robinhood hat gestern auch seine Bücher zum jüngsten Quartal veröffentlicht – einen Tag früher als eigentlich geplant. Demnach bracht der Umsatz des Brokers im Jahresvergleich um rund 44 Prozent auf magere 318 Millionen US-Dollar ein.