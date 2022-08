Nutzen Sie dafür unsere kostenlose Erstberatung und erhalten Sie eine persönliche Einschätzung Ihrer Chancen. Wie Sie Anspruch gegenüber den Casinos erheben können und welche Summe Ihnen in Aussicht stehen könnte, sagen Ihnen die Rechtsanwältinnen und -anwälte voraus. Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns und schildern Sie uns Ihre Situation. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website oder Sie schreiben uns direkt eine Mail an office@mingers.law.

Ein illegales Casinos als solches zu erkennen, ist oftmals gar nicht so leicht. Häufig verwenden die Betreiber Gütesiegel, die ihnen einen seriösen Eindruck verleihen sollen wie „Made in Germany“ oder „In Europa lizensiert“. Allerdings ist hier Vorsicht geboten: Diese Siegel sagen in vielen Fällen nichts über die Berechtigung des Casinos aus. Vielmehr liegt hier häufig eben keine Lizenz für Deutschland vor, sodass die Angebote illegal bleiben.

Am bereits genannten Datum, dem 1. Juli 2021, ist der sogenannte Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) in Kraft getreten. Seitdem ist Glücksspiel in Deutschland erstmals bundesweit reguliert – mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, wo lange landeseigene Lizenzen an die Glücksspielanbieter herausgegeben wurden.

Diejenigen, die vor dem 1. Juli 2021 Glücksspiel betrieben haben, können sich also sehr wahrscheinlich ihr verlorenes Geld zurückholen. Und das grundsätzlich zehn Jahre rückwirkend – so haben es diverse deutsche Gerichtsurteile bestätigt. Urteile sind bereits vor den Landgerichten Gießen, Regensburg, Traunstein oder Coburg gefallen. Für Betroffene, die Einsätze nach dem 1. Juli bei Casinos ohne Lizenz verloren haben, gilt dies ebenfalls.

