Bee Vectoring Technology sichert sich ersten Auftrag aus Kalifornien von einem Erzeuger eines großen globalen Beerenproduzenten

Mississauga, ON, Kanada, und Sacramento, CA, USA (4. August 2022) – Bee Vectoring Technologies International Inc. (das „Unternehmen” oder „BVT”) (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE:BEE) freut sich, bekannt zu geben, dass es einen ersten Auftrag aus Kalifornien für sein eigentumsrechtlich geschütztes Vectorite mit dem biologischen Fungizid CR-7 (Clonostachys rosea CR-7) und sein natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem seitens eines Erdbeer- und Himbeerbauern eines der weltweit größten Beerenproduzenten erhalten hat.

„Dieser erste Verkaufsmeilenstein ist eine wichtige Komponente der Strategie von BVT für die Expansion in den Bundesstaat Kalifornien, das die am schnellsten wachsende Region ist, und unsere bedeutendste Marktchance in Nordamerika“, erklärten Ashish Malik, der CEO von BVT. „Diese Chance in Kalifornien umfasst mehrere Nutzpflanzen mit einer Gesamt-Anbausaison, die sich auf bis zu zehn Monate des Jahres erstreckt; dies bedeutet höhere und diversifiziertere jährliche Ertragsströme für BVT.”

„Der Kunde ist ein großer, einflussreicher Erzeuger aus der Region Watsonville und Salinas”, sagte Ian Collinson, Sales Manager von BVT. „Sein erfolgreicher dreimonatiger Demonstrationsversuch mit dem BVT-System im letzten Jahr und die sich daraus ergebenden positiven Daten waren für den Kunden die Hauptgründe für die Fortsetzung der Geschäftsbeziehung mit BVT. Die Versuchsergebnisse zeigten, dass das BVT-System zur Eindämmung von Pilzerkrankungen in der Blütezeit beitrug, was gesündere Beeren nach der Ernte zur Folge hatte; dies führte bei dem Beerenproduzenten zu einem echten Mehrwert mit hochwertigeren Beeren und einem höheren Marktertrag.“

„Der Versuch, der auch von dem Beerenproduzenten genau verfolgt wurde, ergab ganz klar eine hohe Kapitalrendite des Systems von BVT. Die Erzeuger erwarten von Technologien mit landwirtschaftlichem Input bei Sonderkulturen wie Beeren sechsfache oder höhere Kapitalrenditen. Unsere jüngsten Arbeiten ergaben für das BVT-System zehnfache oder höhere Kapitalrenditen, und dies bringt Neukunden dazu, auf unser System umzusteigen“, so Ian Collinson weiter. „Dies führte zu dem diesjährigen Auftrag, der sich auf einen Teil des Betriebs des Erzeugers bezieht; dieser Auftrag ist größer als jene, die bei uns im ersten Jahr üblicherweise eingehen, und zeigt daher die Wertschätzung und das Vertrauen des Erzeugers in Bezug auf unsere Technologie.”