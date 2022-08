ATTWOOD IMPORT EXPORT PRÄSENTIERT DEN VECHAINTHOR-BLOCKCHAIN-SICHERHEITSAUFKLEBER, DER DIE ECHTHEIT VON LUXUSGETRÄNKEN GARANTIERT

San Marino und Las Vegas (ots/PRNewswire) - NFC-fähiger Aufkleber zur

Überprüfung der Herkunft und Echtheit von Flaschen von Johnnie Walker, Hennessy,

Terrazas und Moet & Chandon durch einfaches Scannen mit einem Smartphone



Mit dem langsamen Abklingen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erleben viele

Länder einen starken Aufschwung in der Verbrauchernachfrage, insbesondere nach

hochwertigen Luxusgütern. Während dieses Aufschwungs sind die Mängel

traditioneller Logistikmodelle deutlicher denn je zutage getreten, und

Betrugsfälle sind, vor allem in Entwicklungsländern, sprunghaft angestiegen.





VeChainThor, die weltweit führende öffentliche Blockchain der Enterprise-Klasse,wurde speziell zur Behebung von Vertrauenslücken in Daten konzipiert. Blockchainschafft gleiche Wettbewerbsbedingungen, bei denen jede Partei die Claims eineranderen unabhängig überprüfen kann, so dass die Notwendigkeit von Vermittlernentfällt.Für die Hersteller und Importeure von Luxusgütern bieten digitale Technologien,die die Herkunft, den logistischen Weg und die Legitimität eines Produktsgarantieren können, eine echte Chance. Daher überrascht es nicht, dass dieAkzeptanzrate digitaler Tools wie der Blockchain rasant ansteigt.Eine digitale ZukunftAttwood Import Export, bekanntermaßen der größte Importeur und Vertreiberalkoholischer Premium-Getränke in Kambodscha, kündigte kürzlich die Einführungeines neuartigenSicherheitsaufklebers an, der auf der VeChainThor-Blockchainbasiert: der NFC-fähige "Attwood Blockchain Sticker" (ABS).David Wang, Geschäftsführer von VeChain Tech SEA, nahm an der Feier zurMarkteinführung am 27. Juli 2022 teil, an der auch bedeutende kambodschanischeNachrichtensender mitwirkten und die auf CTV8 Cambodia (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3611931-1&h=3702167224&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3611931-1%26h%3D3936377567%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FPN_Vc-FG80g%26a%3Dtelevised%2Bon%2Bthe%2BCTV8%2BCambodia&a=CTV8+Cambodia)übertragen wurde.Attwood Import Export ist ein führendes Unternehmen, das seit fast 30 Jahrenexklusiv Luxusmarken importiert und vertreibt, insbesondere Johnnie Walker,Hennessy, Moet & Chandon, Terrazas, Chandon Sparkling, Budweiser Bier, CoronaBier und Coronita Bier.Durch die Anwendung von ABS auf jeder Produktflasche erweitert Attwood seineMöglichkeiten im Vertrieb von Spirituosen, steigert die Transparenz beträchtlichund garantiert Partnern und Verbrauchern die Echtheit der Produkte. Dank der aufder Blockchain mit Hashwerten versehenen Schlüsseldaten werden wichtigeProduktinformationen unveränderlich und damit vertrauenswürdig, so dass