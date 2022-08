Wirtschaft Pro-Kopf-Einkommen aktuell auf Niveau von 2017 zurückgeworfen

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsexperte Joachim Ragnitz vom Wirtschaftsforschungsinstitut ifo sieht eine erhebliche Auswirkung der Inflation auf die Gesellschaft. "Die Teuerung, vor allem getrieben durch die steigenden Energiepreise, belastet die Haushalte inzwischen deutlich", sagte er der "Welt am Sonntag" dazu.



"Über Jahre waren die durchschnittlich realen verfügbaren Einkommen gestiegen. Der Trend hielt bis 2020. Im Jahr danach lag der Kaufkraftverlust gegenüber dem Vorjahr bei 221 Euro, 2022 bei 265 Euro", so Ragnitz unter Verweis auf seine Berechnungen für die "Welt am Sonntag".