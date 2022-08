Prominenter Wissenschaftler der Stanford University und Innovator im Bereich der zellulären Reprogrammierung wird die gesamte Forschung bei Turn Bio leiten

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Vittorio Sebastiano, ein weltweit

anerkannter wissenschaftlicher Pionier, erweitert seine Rolle in dem von ihm

mitgegründeten Unternehmen, das sich der klinischen Forschung nähert



Turn Biotechnologies, ein Unternehmen für Zellverjüngung, das neuartige

mRNA-Medikamente entwickelt, um unbehandelbare, altersbedingte Krankheiten zu

heilen, gab heute bekannt, dass Mitbegründer Vittorio Sebastiano, PhD, die

Leitung der Forschung übernehmen wird.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Sebastiano leitete die Entwicklung der einzigartigen mRNA-basiertenERA(TM)-Plattform (Epigenetic Reprogramming of Aging), mit der Turn Biomaßgeschneiderte Protein-Cocktails zur Verjüngung von Zielzellen herstellt. Ertritt seine Stelle als Forschungsleiter in diesem Monat an. Sebastiano istVorsitzender des wissenschaftlichen Beirats von Turn Bio, seit er dasUnternehmen 2018 mitgegründet hat.Als Mitglied der medizinischen Fakultät der Stanford School of Medicine, Autorvon mehr als 50 wissenschaftlichen Artikeln und häufiger Redner aufForschungskonferenzen in aller Welt ist Sebastiano einer der führenden Köpfe aufdem aufstrebenden Gebiet der zellulären Reprogrammierung. Sein Labor an derStanford University leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung eines neuenParadigmas für die Behandlung des Alterns und altersbedingter Krankheiten. Erleitete auch das Team, das als erstes bestätigte, dass menschliche Zellen mitder ERA-Plattform von Turn Bio reprogrammiert werden können."Vittorios Vision und Führungsqualitäten werden die Innovation von Turn Biovorantreiben und unsere Bemühungen zur Entwicklung neuer Therapienbeschleunigen", sagte Anja Krammer, CEO des Unternehmens. "Er ist sich desPotenzials unserer Wissenschaft bewusst, die Art und Weise, wie Ärztealtersbedingte Krankheiten behandeln, neu zu definieren, und er teilt unserEngagement, einen stetigen Strom neuer Lösungen für die Klinik zu liefernSebastiano, der an renommierten Universitäten in Europa und den VereinigtenStaaten geforscht hat, freut sich darauf, seine akademische Forschung in diePraxis umzusetzen, indem er die Entwicklung der Therapien von Turn Bio leitet"Die nächsten Monate werden unglaublich aufregend sein, da wir die Lückezwischen der akademischen Wissenschaft und den lebensverändernden Therapien, dieMillionen von Menschen auf der ganzen Welt so dringend benötigen, schließenwerden", sagte Sebastiano. "Wir haben das Potenzial, Krankheiten zu heilen, diederzeit nicht behandelbar sind, die Lebensqualität von Millionen Menschen zuverbessern und die medizinische Versorgung wirklich zu verändern und zu