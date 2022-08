Umfrage Mehrheit hält Energiepauschale nicht für sinnvoll

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen hält die Energiepauschale von 300 Euro für Berufstätige nicht für eine sinnvolle Maßnahme. In einer Umfrage des Instituts Forsa für RTL und ntv gaben 52 Prozent der Befragten an, dass das Geld anderweitig sinnvoller verwendet werden könnte.



Auf der anderen Seite halten 45 Prozent die Maßnahme für sinnvoll. 43 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sie persönlich die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro erhalten werden. Davon erwartet nur eine Minderheit (14 Prozent), dass der Betrag sie persönlich sehr viel (2 Prozent) bzw. viel (12 Prozent) entlasten wird.