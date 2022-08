Zuletzt wurde es ruhig um die Impfstoffhersteller, die ihren Anlegern über die vergangenen zwei Jahre massive Gewinne beschert haben. Jetzt erregt das US-amerikanische Impfstoffunternehmen Novavax wieder Aufmerksamkeit – und zwar keine positive. Seitdem der Corona-Impfstoff-Entwickler Novavax am Dienstag seine Zahlen für das vergangene zweite Quartal bekanntgegeben hatte, befindet sich die Aktie im freien Fall.

Unterm Strich verloren die Titel bislang mehr als 30 Prozent an Wert. Der Grund: Beim Umsatz verfehlten die US-Amerikaner die Erwartungen der Analysten deutlich. Diese hatten für das zweite Quartal Umsätze in Höhe von 1,02 Milliarden US-Dollar vorhergesagt. Novavax verbuchte hingegen lediglich Umsätze in Höhe von 185,9 Millionen US-Dollar – mehr als 800 Millionen US-Dollar weniger als erwartet.