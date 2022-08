Experten für Gebrauchtsoftware – Soft & Cloud machen eine große Investition kleiner

In Zeiten von Homeoffice, zunehmender Digitalisierung und steigenden Hardwarepreisen stellen viele Unternehmen fest, dass das IT-Budget sich ballonartig aufbläht – um so besser, wenn Unternehmen bei den teuren Softwarelizenzen sparen können. Ob in Handwerk, Industrie, Verwaltung oder Gesundheitswesen – jedes Unternehmen benötigt passende Software. Für effektives und erfolgreiches Arbeiten ist die Anschaffung verschiedenster Software daher nicht optional, sondern eine unumgängliche Ausgabe – entsprechend teuer lassen sich viele Hersteller ihre Software-Produkte bezahlen.

Bild: Code Codierung Bildquelle: Pexels via Pixabay

Eine Möglichkeit für Unternehmen, diesen Kostenpunkt zu reduzieren, ist der Erwerb gebrauchter Softwarelizenzen über einen spezialisierten Lizenzberater wie den Gebrauchtsoftwarehändler Soft & Cloud. Das 2014 gegründete Unternehmen kauft Softwarelizenzen aus Fusionen, Migrationen und Insolvenzen und deckt für einen Einkaufspreis von bis zu 70% unter der Herstellerempfehlung nahezu jeden Softwarebedarf ab.

Software verschleißt nicht – Soft & Cloud bietet neuwertige Lizenzlösungen

Das Angebot der Software-Lizenzberater besteht aus einem breiten Spektrum an Lizenzen zur Nutzung verschiedener Computerprogramme. Diese können häufig auf einen neuen Nutzer übertragen werden, wenn sie vom ursprünglichen Lizenznehmer nicht mehr genutzt werden.

Die Cloud- und Gebrauchtsoftwarelösungen im Angebot von Soft & Cloud unterscheiden sich in Qualität, Funktionsumfang, Sicherheit und Support in nichts vom neuen Produkt – denn eine zum Neupreis oft empfindlich teure Softwarelizenz stellt ein Nutzungsrecht und kein eigentliches Produkt dar. Soft & Cloud hat sich auf den Ankauf solcher Nutzungsrechte aus Überkapazitäten spezialisiert und vermittelt diese an Unternehmen weiter. Das Sortiment umfasst Volumenverträge, Cloudlizenzen, OEM-Versionen und mehr, die zum Verkauf oder zur Vermittlung angeboten werden. Das umfassende Angebot an neuwertigen Software-Lösungen zu einem Bruchteil des Herstellerpreises hat Soft & Cloud binnen kurzen zu einem Marktführer in der europäischen Gebrauchtsoftware-Sparte gemacht.

Die Rechnung geht auf – Gebrauchtsoftware von Soft & Cloud schont das IT-Budget

Das Gebrauchtsoftware-Angebot der Lizenzberater von Soft & Cloud ist für Unternehmen außerordentlich lohnend. Die Anschaffung gebrauchter Lizenzen für notwendige Software kann für Firmen zu Ersparnissen in Höhe von 30% und mehr führen – eine signifikante Entlastung für das IT-Budget. Soft & Cloud bedient sich eines ausgedehnten Netzwerks, um in ganz Europa Softwarelizenzen aus Überkapazitäten aufzukaufen und kann somit selbst umfangreichen Bedarf an Software ohne Verzögerungen abdecken. Gebrauchte Lizenzen bedeuten für den Käufer vollumfängliche Sicherheit und Verfügbarkeit und beinhalten Update- und Downgrade-Rechte. Soft & Cloud garantiert persönliche Beratung und Lizenzsicherheit für jeden Kunden sowie umfassende Kundenbetreuung im Falle eines Audits. Der hervorragende Kundenservice und das lohnende Angebot haben Soft & Cloud zu einem Marktführer auf dem europäischen Markt gemacht – und

zu einer 99% Kundenempfehlungs-Rate laut Proven Expert geführt.